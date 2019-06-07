رياضة | تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي مع مهاجم المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي مع مهاجم المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مفاوضات النادي الأهلي مع أحمد علي مهاجم المقاولون العرب خطوة جديدة مفاجئة بعد فترة من المناقشات بينهما.

وذكر مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات صحفية، أنه كانت هناك مفاوضات من الأهلي لجس نبض اللاعب ومعرفة إمكانية انتقاله إلى الأحمر في الفترة الحالية.

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وأوضح المصدر في تصريحاته أن علي كان يرحب بفكرة انتقاله للأهلي ولكن يبدو أن الأهلي قد تراجع عن فكرة ضمه.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات لم تصل لإدارة نادي المقاولون العرب بينما كانت بين الأهلي واللاعب ووكيله.

الجدير بالذكر أن أحمد علي قد انضم إلى قائمة منتخب مصر الأولية تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري، والتي تستعد لخوض نهائيات بطولة أمم أفريقيا.