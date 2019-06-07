رياضة | نجم الأرجنتين: ميسي شعر بالذهول لمستويات دي يونج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأرجنتين: ميسي شعر بالذهول لمستويات دي يونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار النجم الدولي الهولندي تاجليافيكو، مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي أنه قد سأله ليونيل ميسي عن نجك وسط البارسا الجديد فرانكي دي يونج، حيث تفاجئ ميسي بأسلوبه في اللعب.

وقال تاجليافيكو في تصريحات صحفية: "يجب أن أعترف أنني فوجئت قليلاً عندما رأيته للمرة الأولى في أياكس، إنه أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم".

واختتم نجم التانجو بقوله: "دي ليخت شخصية كبيرة ومهمة للغاية، سواء من الناحية الفنية أو التكتيكية، سوف يقوم بعمل جيد أينما قرر الذهاب، يبلغ من العمر 19 عاما فقط، وقد حصل على مسيرة مهنية كاملة".