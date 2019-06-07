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رياضة | مسؤول كبير ببرشلونة: نفضل التعاقد مع هذا اللاعب وليس جريزمان !

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أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك مسؤول كبير ببرشلونة الإسباني، يوضح أنه لا يفضل التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد.

وصرح كارلس ريكساش (مستشار جوسيب ماريا بارثوميو رئيس ): "بالنسبة لي سأختار أن نضم دا سيلفا وليس جريزمان".

وأضاف: "نيمار هو سريع ويسجل الأهداف، جريزمان يلعب بمكان وملفه متكرر في البارسا، بالمناسبة لا أصدق الفتاة التي تتهم نيمار باغتصابها هو ليس بحاجة لذلك".

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