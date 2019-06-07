رياضة | مسؤول كبير ببرشلونة: نفضل التعاقد مع هذا اللاعب وليس جريزمان !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول كبير ببرشلونة: نفضل التعاقد مع هذا اللاعب وليس جريزمان ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك مسؤول كبير ببرشلونة الإسباني، يوضح أنه لا يفضل التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد.

وصرح كارلس ريكساش (مستشار جوسيب ماريا بارثوميو رئيس برشلونة): "بالنسبة لي سأختار أن نضم نيمار دا سيلفا وليس جريزمان".

وأضاف: "نيمار هو سريع ويسجل الأهداف، جريزمان يلعب بمكان ميسي وملفه متكرر في البارسا، بالمناسبة لا أصدق الفتاة التي تتهم نيمار باغتصابها هو ليس بحاجة لذلك".