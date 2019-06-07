رياضة | صدمة مزدوجة للأهلي والزمالك.. صفقة الموسم تقترب من الدوري الإماراتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة مزدوجة للأهلي والزمالك.. صفقة الموسم تقترب من الدوري الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إماراتية، عن وصول التوجولى لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربى إلى الإمارات من أجل إتمام التعاقد مع نادى العين، تمهيدا لانضمامه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن اللاعب سينتقل لصفوف العين فى صفقة انتقال حر، نظرا لانتهاء عقده مع نهضة بركان رسميا.

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وذكرت الصيحفة أن إدارة العين قد أتمت التعاقد مع الجزائرى عبد الرحمن مزيان مهاجم اتحاد العاصمة الجزائري، وتدرس خيار إعارته فى الموسم المقبل مع الاستمرار فى التفاوض لضم مهاجم أجنبى جديد.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية المغربية أشارت إلى وجود رغبة لدى الأهلى فى ضم اللاعب التوجولى بالميركاتو الصيفى المقبل.

ونجح لابا كودجو فى تسجيل 18 هدفا فى الدورى المغربى خلال العام الحالى كما اعتلى قمة هدافى الكونفدرالية الإفريقية بـ8 أهداف.