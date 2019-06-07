رياضة | رسمياً.. إلغاء العضوية الشرفية وإعلان شروط رئاسة الأندية السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. إلغاء العضوية الشرفية وإعلان شروط رئاسة الأندية السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل اليوم الخميس الشروط الخاصة بالترشح لرئاسة وعضوية الأندية في المملكة العربية السعودية.

وتقرر إعتماد نظام الترشح وذلك عن طريق القائمة فقط والتي يجب أن تتوفر على عدد مكون من خمسة إلى تسعة أعضاء لرئاسة وعضوية مجالس الإدارات.

وجاءت الشروط كاملةً على النحو التالي :-

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يجب ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم من أعضاء الجمعية العمومية.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها " للعضوية ".

يجب أن يكون المتقدم ما بين 25 عاماً و 65 عاماً.





ويقوم المرشح بتسديد بعض المبالغ التي تتصل بعضوية النادي بالطرق النظامية التي تم إقرارها مع توقيع إقرار خطي لتحمل المسؤولية القانونية عن القرارات التي سيقوم بإتخاذها خلال المجلس.

ولعضوية الاندية يوجد نوعان العضوية الذهبية وهي التي يقدم فيها العضو دعم سنوي بمبلغ لا يقل عن 100 ألف ريال والعضوية الثانية عادية يقيد العضو فيها داخل سجلات النادي ويدفع مقابلها إشتراك سنوي مبلغ 1500 ريال لنادي الصم والإحتياجات الخاصة.

كما تم إعلان إلغاء العضوية الشرفية التي كان يحصل عليها بعض الاشخاص بعد الهجوم الذي مارسه بعض المشجعين.