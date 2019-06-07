رياضة | مؤتمر الفيفا لكرة القدم النسائية يشهد تواجد عربي مكثف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر الفيفا لكرة القدم النسائية يشهد تواجد عربي مكثف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد بعض الاتحادات الخليجية في مؤتمر الفيفا الأول الذي أقيم لكرة القدم النسائية 2019 اليوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس على هامش إنطلاق منافسات كأس العالم للسيدات فرنسا 2019.

وشهدت الحلقة النقاشية الأولى من التؤمتر تحديات الكرة النسائية وتعزيز المساواة بين الرجال والسيدات وشارك فيها فاطمة حيات رئيس اللجنة النسائية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

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