رياضة | مؤتمر الفيفا لكرة القدم النسائية يشهد تواجد عربي مكثف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر الفيفا لكرة القدم النسائية يشهد تواجد عربي مكثف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تواجد بعض الاتحادات الخليجية في مؤتمر الفيفا الأول الذي أقيم لكرة القدم النسائية 2019 اليوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس على هامش إنطلاق منافسات كأس العالم للسيدات فرنسا 2019.
وشهدت الحلقة النقاشية الأولى من التؤمتر تحديات الكرة النسائية وتعزيز المساواة بين الرجال والسيدات وشارك فيها فاطمة حيات رئيس اللجنة النسائية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
وحققت اللجنة النسائية الكويتية خلال العام الجاري نقلة نوعية كبيرة في سبل تطوير كرة القدم للسيدات بعد أن نجحت في تأسيس أول نسخة للدوري الكويتي لكرة الصالات النسائية 2019.
كما تم وضع خطة لتنظيم بطولة كأس الخليج لكرة الصالات النسائية 2019 بالإضافة إلى بطولة آسيا للصالات النسائية في العام 2020.
كما تواجد الاتحاد الاماراتي لكرة القدم ممثلاً في امل بوشلاخ عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيسة كرة القدم النسائية العمانية هاجر المزيني.