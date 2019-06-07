رياضة | باريس سان جيرمان يزاحم برشلونة على صفقته الكبرى

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يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتدعيم صفوف الفريق، للتعاقد مع مدافع من العيار الثقيل، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية فرنسية، فإن ليوناردو الذي سيتم تعيينه مديرا رياضيا بدل هنريكي في باريس سان جيرمان، وقد تواصل الأخير مع مينو رايولا وكيل أعمال ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

وأكدت التقارير على لسان ليوناردو أنه من المتوقع أن يكون رايولا في العاصمة الفرنسية باريس في الأسبوع المقبل، لمناقشة هذه العملية.