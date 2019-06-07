رياضة | أهلي جدة يسابق الزمن للإعلان عن إسم المدرب الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي جدة يسابق الزمن للإعلان عن إسم المدرب الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسابق إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي الزمن من أجل الإعلان عن إسم المدير الفني الجديد للفريق خلفاً للأوروجوياني خورخي فوساتي الذي أقيل من منصبه قبل نهاية الموسم الماضي بعدة جولات وتم تولي يوسف العنبو المسؤولية بدلاً منه بصفة مؤقتة.

وكانت بعض المصادر الصحفية الصادرة من المملكة أكدت مؤخراً أن الاهلي يفاضل حالياً بين السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك والذي سبق له وأن قاد الفري قالسعودي لكن إدارة النادي تتوفر على بعض التحفظات بشأن قدومه.