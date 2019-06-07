رياضة | ريال مدريد يتنفس الصعداء بسبب ميندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتنفس الصعداء بسبب ميندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية فرنسية أن فيرلان ميندي الذي سينتقل إلى ريال مدريد، لم يجد مشكله أثناء الفحص الطبي، بعد أن ذكرت الصحافة الاسبانية وجود مشكلة جسدية واجهها اللاعب خلال الفحص الطبي لكن الأمر ليس كذلك.

وأفادت إذاعة "RMC" الفرنسية أنه في الحقيقه ميندي أمضى جزءًا كبيرًا من الفحص الطبي في كليرفونتين، مقر المنتخب الفرنسي، لكن توقف الأمر عندما إحتاج أطباء ريال مدريد لجهاز لم يكن متواجد في عيادات كليرفونتين.

الظهير الأيسر سيُكمل الفحص الطبي الخاص به بعد التوقف الدولي، وريال مدريد وأولمبيك ليون في تفاوض مستمر من أجل الانتقال المحتمل لميندي، ولكن مازال لا يوجد اتفاق بين الناديين.