الامارات | غابرييل.. يخسر في «تنس القدم»

شكرا لقرائتكم خبر عن غابرييل.. يخسر في «تنس القدم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم تشفع لمحترف الفجيرة، البرازيلي فرناندو غابرييل، موهبته في كرة القدم وتسديد الكرات الثابتة وركلات الجزاء في التفوق في كل الألعاب، إذ خسر في اختبار تنس الطاولة الذي يلعب بالقدم. وجاء ذلك خلال تحدٍّ مع مواطنه وزميله في الفجيرة، صومائيل روزا، الذي نقل المنافسة مباشرة على حسابه في «إنستغرام». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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