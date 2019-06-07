الامارات | الظنحاني.. يحتفل بالدرع مع عائلته

شكرا لقرائتكم خبر عن الظنحاني.. يحتفل بالدرع مع عائلته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدافع الشارقة علي الظنحاني أنه حرص على الاحتفال بدرع دوري الخليج العربي بشكل خاص مع زوجته وطفلته، بعد أن حالت الإصابة دون احتفاله مع بقية زملائه لحظة التتويج باللقب. وقال لـ«الإمارات اليوم»: فرحة الفوز بالدرع خففت من شعوري بالإصابة في الجولة قبل الأخيرة. [email protected] طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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