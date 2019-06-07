الامارات | مدرب شباب الأهلي يطلب التعاقد مع الأرجنتيني مينوسي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل نادي شباب الأهلي في مفاوضات مع نادي تايغر الأرجنتيني، للتعاقد مع الأرجنتيني لوكاس مينوسي بداية من الموسم المقبل، ليصبح أولى صفقات وصيف بطل دوري الخليج العربي، بالنسبة للاعبين الأجانب.
وذكر راديو 947 الأرجنتيني أن شباب الأهلي ينافس إندبيندنينتي الأرجنتيني في التعاقد مع مينوسي، الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، ويلعب في أكثر من مركز، هما: الوسط المدافع، والظهير الأيمن.
وأشار إلى أن المدرب الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، هو من طلب التعاقد مع مينوسي لتدعيم الفريق في الموسم المقبل، إذ نشأ اللاعب الأرجنتيني في نادي تايغر، وأحرز خمسة أهداف، وصنع هدفاً واحداً في 23 مباراة خاضها في الموسم الحالي.
ويضم شباب الأهلي في صفوفه حالياً أربعة لاعبين أجانب، هم الأرجنتينيان ماورو دياز، وإيمليانو فيكيو، والإكوادوري جيمي أيوفي، والمولدوفي لوفانور هنريكي، إذ تأكدت عودة فيكيو إلى نادي سانتوس البرازيلي عقب نهاية إعارته مع الفريق، كما خرج أيوفي من حسابات الجهاز الفني في الموسم المقبل.
- نشأ مينوسي في تايغر الأرجنتيني، وأحرز خمسة أهداف في الموسم الحالي.
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