الامارات | المدرب الهولندي شتاين يصل اليوم لتوقيع العقد مع الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب الهولندي شتاين يصل اليوم لتوقيع العقد مع الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصل إلى العاصمة أبوظبي، اليوم الجمعة، الهولندي موريس شتاين، المدير الفني الجديد لفريق الكرة بنادي الوحدة، الذي درب سابقاً فريق فينلو الهولندي، وذلك من أجل توقيع عقد تدريبه للعنابي، بعد توصل الطرفين لاتفاق نهائي بخصوص بنود التعاقد الذي سيبدأ في يونيو الجاري، ولمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وقال مصدر بنادي الوحدة لـ«الإمارات اليوم» إن المدير الفني سيعقد جلسة مع إدارة شركة كرة القدم بالنادي، بحضور مدير الفريق عبدالسلام جمعة، بعد توقيع العقد رسمياً، للاتفاق النهائي حول تشكيل الجهاز المعاون له في الفترة المقبلة، وبحث إذا كان شتاين سيستعين بأحد المدربين المواطنين معه في الجهاز الفني، أو سيكون الطاقم المعاون أجنبياً بالكامل. وأضاف المصدر أنه سيتم خلال الجلسة أيضاً الاتفاق على خطة إعداد الفريق للموسم الجديد، التي تبدأ يوم 20 يونيو الجاري بإجراء الفحوص الطبية للاعبين لمدة أربعة أيام، يليها السفر إلى هولندا لإقامة المعسكر الخارجي الذي سيبدأ يوم 25 من الشهر نفسه ولمدة شهر، ويؤدي الفريق خلاله عدداً من المباريات الودية التي ستكون إعداداً قوياً لمباراة الذهاب مع النصر السعودي يوم الخامس من أغسطس المقبل في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا بالعاصمة السعودية الرياض. وأشار المصدر إلى أنه لم يتم حتى الآن حسم أمر العروض التي تلقاها الوحدة من بعض الأندية لضم لاعب الوسط محمد عبدالباسط أو قلب الدفاع سالم سلطان، وكذلك أمر اللاعب الأجنبي الرابع الذي سيحل بديلاً للمغربي مراد باتنا الذي تم عرضه للبيع، مؤكداً أن هناك مفاوضات بدأها النادي من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي مميز، يكون إضافة للفريق. على صعيد آخر من المنتظر أن يتم قيد لاعب فريق الرجاء المغربي الناشئ أسامة الزمراوي (17 عاماً) في صفوف فريق الناشئين بنادي الوحدة في الموسم المقبل، بعد ظهوره بمستوى لافت في فترة المعايشة التي قضاها في النادي لأيام عدة. كان اللاعب قد أثار ضجة في الفترة الأخيرة، بعد أن تردد أن نادي الرجاء ينوي مقاضاة نادي الوحدة من أجل استعادة اللاعب، الذي سافر من المغرب دون علم وموافقة إدارة النادي.

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- من المنتظر أن يتم قيد لاعب فريق الرجاء المغربي الناشئ أسامة الزمراوي (17 عاماً) في صفوف فريق ناشئي الوحدة.

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الجاري، موعد انطلاق معسكر فريق الوحدة الخارجي في هولندا، تحضيراً للموسم المقبل.