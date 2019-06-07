الامارات | الجنيبي حكم فيديو في مباراة إيطاليا ومالي بمونديال الشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيبي حكم فيديو في مباراة إيطاليا ومالي بمونديال الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عين الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الدولي، عمار الجنيبي، حكم فيديو إلى جانب طاقم تحكيم أميركي، لإدارة مباراة إيطاليا ومالي المقررة اليوم ضمن مباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، المقامة حالياً في بولندا.

يذكر أن الجنيبي شارك من قبل كحكم فيديو في أربع مباريات في هذه البطولة، كانت آخرتها في مباراة السنغال ونيجيريا، خلال مباريات دور الـ16، التي انتهت بفوز السنغال.

جاء اختيار «فيفا» للحكم عمار الجنيبي ضمن الحكام المشاركين في إدارة مباريات هذه البطولة، نظراً لمستواه التحكيمي المتطور، الذي ظل يقدمه في الفترة الأخيرة، إذ يتطلع الجنيبي للمشاركة في إدارة مباريات بكأس العالم 2022.