الامارات | صحيفة سعودية: «عموري» يشترط دفع مستحقاته للتوقيع مع العين

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية: «عموري» يشترط دفع مستحقاته للتوقيع مع العين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، في عددها أمس، عن أن لاعب الهلال السعودي، الدولي عمر عبدالرحمن، وضع شرطاً من أجل العودة إلى صفوف فريمعاذ كمبال - العين العين بعد انتهاء عقده مع الهلال.
وقالت الصحيفة إن «(عموري) اتفق مع نادي العين على العودة إلى صفوف الفريق، لكن بشرط الحصول على مستحقاته السابقة كاملة».
وتابعت الصحيفة: «(عموري) كان على خلاف في وقت سابق مع إدارة غانم الهاجري، التي كانت تدير شركة العين لكرة القدم، ما أدى إلى تفضيله الرحيل إلى الهلال لخوض تجربة احترافية في الدوري السعودي».
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