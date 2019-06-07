شكرا لقرائتكم خبر عن ماركوس.. يفضل الإجازة في السويد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفضل السويدي ماركوس بيرغ قضاء الإجازة عقب نهاية الموسم مع عائلته في السويد، حسب ما نشر اللاعب الذي انتهى عقده مع نادي العين بنهاية الموسم الحالي على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، إذ لم يحسم الدولي السويدي بعدُ وجهته المقبلة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ماركوس.. يفضل الإجازة في السويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.