الامارات | الزرعوني: «الغولف العربي» حقق قفزات عملاقة ضمن استراتيجية 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن الزرعوني: «الغولف العربي» حقق قفزات عملاقة ضمن استراتيجية 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الأمين العام للاتحاد العربي للغولف، عادل الزرعوني، إن لعبة الغولف العربية، تحت قيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، حققت قفزات عملاقة ضمن استراتيجية 2021، التي تسعى للنهوض باللعبة، وتوسيع رقعة انتشارها في الدول العربية.

وأكد الزرعوني في تصريحات صحافية، أن: «الاتحاد العربي للغولف يسير ومنذ بداية دورته الحالية في 2018 بخطى ثابتة لزيادة انتشار رقعة اللعبة عربياً، ليترافق ذلك مع استحداث بطولات طالت للمرة الأولى شرائح عمرية تحت 13 سنة، إلى جانب كونه من الاتحادات الإقليمية القليلة التي نجحت في وضع خارطة طريق واضحة في ما يتعلق باستضافة البطولات وجدولتها حتى عام 2021، وانتهاءً بضم العنصر النسائي، في تأكيدٍ على أهمية المرأة في تطوير الرياضة العربية، من خلال اختيار التونسية فريحان البوشماري، للعضوية ولرئاسة اللجنة النسائية التي تضم في عضويتها أيضاً اللبنانية ريما عرب، والأردنية هلا غاوي».

وأوضح: «تحمل الدورة الحالية للاتحاد العربي استراتيجية طموحة، تركزت على سبعة عناصر، منها اعتماد نظام وقواعد وشروط إقامة البطولات العربية، ثم تشكيل لجنة الحكام في الاتحاد، واعتماد النظام الأساسي للجنة الحكام للعمل به في كل البطولات، وانتقالاً لضم العنصر النسائي للعضوية عبر تشكيل اللجنة النسائية، وانتهاءً باستحداث بطولات طالت شرائح عمرية تحت 13 سنة، وبطولة الرواد فوق الـ50 عاماً، التي ترافقت بإقامة بطولة رايدر كب، وبرمجة وجدولة كل البطولات حتى عام 2021».

وكشف الأمين العام للاتحاد العربي أن النصف الثاني من العام الجاري، سيشهد إقامة بطولة الـ«رايدر كب» التي تقام للمرة الأولى، وتجمع بين منتخبين عربيين يمثل الأول دول آسيا، والثاني دول إفريقيا.

واختتم: تشهد الأشهر المقبلة إقامة البطولات العربية بداية من بطولة المراحل السنية كافة (الشباب والناشئين والأشبال والفتيات)، على أن تقام في مصر خلال الفترة من 22 ولغاية 27 سبتمبر، لتتبع ببطولة الرجال التي ستقام في المغرب، ولتحل البطولة الجديدة في أجندة الاتحاد العربي الـ«رايدر كب» في ضيافة الإمارات.

Advertisements

- النصف الثاني من

العام الجاري،

سيشهد إقامة

الـ«رايدر كب»

بين عرب آسيا وإفريقيا.