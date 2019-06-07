شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تتخطى عقبة إنجلترا وتضرب موعدًا مع البرتغال في نهائي دوري أمم أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب هولندا الأول لكرة القدم، فوزًا كبيرًا على نظيره إنجلترا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية على ملعب جيماريش بالبرتغال.

سجل هدف التقدم لمنتخب إنجلترا ماركوس راشفورد بعد استغلال خطأ ماتياس دي ليخت وحصوله على ركلة جزاء، ترجمها بنجاح في الدقيقة 32، لينهي الشوط الأول متقدمًا.

هدف التعادل للمنتخب الهولندي جاء عن طريق دي ليخت الذي أصلح خطأه في ضربة الجزاء برأسية قوية في الدقيقة 73.

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قبل نهاية المباراة بـ7 دقائق، سجل لينجارد هدفًا للمنتخب الإنجليزي، ولكن حكم المباراة ألغاه بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو «VAR».

احتكم الفريقين للوقت الإضافي، وفي الدقيقة 7 من الشوط الثالث سجل كايل والكر هدفًا في مرماه بعد خطأ من جون ستونز في إرجاع الكرة لحارس مرماه.

الأخطاء لم تتوقف هنا، في الدقيقة 114 باركلي يخطئ مرة أخرى، ويسجل بروميس من تمريرة ممفيس ديباي ويقود هولندا إلى النهائي.

المباراة النهائية ستجمع منتخب هولندا بنظيره البرتغال على ملعب دراجاو يوم الأحد المقبل بمدينة بورتو، عقب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي ستجمع منتخبي سويسرا وإنجلترا.