شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إخلاء سبيل رئيس «كاف».. «أبوريدة» يجتمع مع أحمد أحمد في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مقر التحقيق معه في الأمن الفرنسي بسبب التهم الموجهة إليه بالفساد.

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وعقد رئيس الاتحاد الأفريقي، اجتماعا اليوم بمقر إقامته في باريس مع المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية، في حضور عدد من المسئولين بالاتحاد الأفريقي، حيث تم استعراض آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم البطولة التي تنطلق في مصر يوم 21 يونيو الحالي.

جاء الاجتماع على هامش اجتماعات الاتحادين الدولي والأفريقي التي عقدت هناك بمناسبة إقامة كأس العالم للسيدات وإعادة انتخاب جياني أنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

جاء ذلك بعد انتهاء رئيس الاتحاد الأفريقي من الإدلاء بأقواله أمام جهات التحقيق الفرنسية في الشكوى المقدمة ضده.