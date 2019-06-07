شكرا لقرائتكم بطل العالم للمصارعة الحرة لـ"الحياة": جدة مدينة رائعة وتذكرني بلوس انجليس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة- باسم الحربي | منذ ساعة في 7 يونيو 2019 - اخر تحديث في 6 يونيو 2019 / 21:57

قال بطل العالم للمصارعة الحرة كوفي كينغستون لـ"الحياة": "أنا سعيد جدا بان أحضر للمرة الثالثة للسعودية بعد عرضين في مدينة جدة والرياض، وهذا انا اعود من جديد لمدينة جدة التي سعيد بالوجود فيها، خصوصاً بعدما شاهدت الأقبال الجماهير الكبير من الشباب السعودي والحرص والشغف على التقاط الصور معي ومع زملائي المصارعين".



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وعن مدينة جدة، قال كينغستون: "هي مدينة حيوية وجميلة وتذكرني في مدينة لوس انجليس في أميركا من ناحية تنوع الفعليات فيها وجمال أهلها المميزين .

وعقدت الهيئة العامة للرياضة مؤتمراً صحافياً لعرض WWE Super ShowDown، في جدة، كشفت من خلاله تفاصيل وطبيعة المنافسات في هذا الحدث العالمي المرتقب، الذي تستضيفه الهيئة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مساء غد (الجمعه)، بالتنسيق مع برنامج جودة الحياة.

وتضمن المؤتمر مقابلة أشهر نجوم WWE وإجراء حوارات ومقابلات صحافية، حيث يشهد المؤتمر حضور كل من تربل إتش وسيث رولينز وكوفي كينغستون بطل العالم للمصارعة الحرة.

وسيشهد عرض ‪WWE Super ShowDown‬ نزالا يقام لأول مرة يجمع بين نجم قاعة المشاهير في ‪WWE‬ جولدبيرج‪ ‬وأندرتيكر، بالإضافة إلى ذلك يقام نزال بين تريبل إتش وراندي أورتن، ونزال باتل رويال الأكبر في تاريخ ‪WWE‬ ويجمع 50 نجمًا، علما أن تذاكر الحجز متوافرة على الموقع ‪www.sharek.sa‬.