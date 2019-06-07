شكرا لقرائتكم "فيفا" يؤكد استجواب السلطات الفرنسية لرئيس الكاف أحمد أحمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس-أ ف ب - | منذ 5 ساعات في 6 يونيو 2019 - اخر تحديث في 6 يونيو 2019 / 20:40

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التقارير الصحافية التي تحدثت عن خضوع رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة ("كاف") أحمد أحمد للاستجواب من قبل السلطات الفرنسية الخميس.



وأورد الاتحاد الدولي في بيان أنه "أخذ علما بالأحداث المتعلقة بالسيد أحمد أحمد الذي يخضع للاستجواب بشأن مزاعم مرتبطة بولايته على رأس الكاف".

وشدد الفيفا على أنه ليس على اطلاع على "التفاصيل المحيطة بالتحقيق"، طالبا من السلطات الفرنسية "أي معلومات قد تكون ذات صلة بتحقيقات يجريها "فيفا" ضمن لجنة الأخلاقيات" التابعة له.

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ونشرت مجلة "جون أفريك" عبر موقعها الالكتروني أن الملغاشي أحمد أحمد الذي يتولى رئاسة الاتحاد القاري منذ العام 2017 خلفا للكاميروني عيسى حياتو الذي حكم "الكاف" لنحو ثلاثة عقود، استجوب من السلطات الفرنسية على خلفية شبهات فساد في فسخ من طرف واحد لعقد مع شركة "بوما" الألمانية للتجهيزات الرياضية، واستبداله بعقد مع شركة "تاكتيكال ستيل" التي تتخذ من فرنسا مقرا لها.

وكان أحمد أحمد موجودا في العاصمة الفرنسية لحضور اجتماع طارئ للجنة التنفيذية للاتحاد القاري كان قد دعا له الأسبوع الماضي، وكونغرس الاتحاد الدولي الذي عقد الأربعاء لإعادة انتخاب السويسري جاني إنفانتينو رئيسا للفيفا لولاية جديدة من أربعة أعوام.

وتأتي الأنباء عن استجواب أحمد في خضم سلسلة أحداث مثيرة للجدل تشهدها كرة القدم القارية قبل نحو أسبوعين من الموعد المقرر لإقامة كأس الأمم الإفريقية في مصر بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو.