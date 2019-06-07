شكرا لقرائتكم ميسي: نريد الاحتفال من جديد.. نريد كأس كوبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بوينوس ايرس (الأرجنتين) -أ ف ب - | منذ 9 ساعات في 6 يونيو 2019 - اخر تحديث في 6 يونيو 2019 / 17:12

أكد قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم ليونيل ميسي أنه سيخوض بطولة كوبا أميركا في البرازيل بطموح دائم لإحراز أول لقب له مع منتخب بلاده بعد إخفاقه في ثلاث مباريات نهائية خلال الأعوام الأخيرة.



وقال في حديث مع شبكة "تي واي سي سبورتس" الرياضية التلفزيونية "نذهب الى كوبا أميركا مع الرغبة الدائمة. الارجنتين تقوم حاليا بمسيرة تجديد مع لاعبين شبان وجدد. بالنسبة للغالبية منهم، هذه هي أول بطولة رسمية، لكن هذا لا يمنع الأرجنتين من إحراز اللقب".

ولم يحصل المنتخب الأرجنتيني على أي لقب منذ 26 عاما عندما توج ببطولة كوبا أميركا عام 1993. ومنذ ذلك الحين، خاض أربع مباريات نهائية في المسابقة ذاتها (2007 و2015 و2016) وكأس العالم 2014، علما بأن ميسي شارك في المباريات الثلاث الأخيرة.

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وأضاف ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات وبالحذاء الذهبي في البطولات الأوروبية لموسم 2018-2019 لتسجيله 36 هدفا في الدوري الإسباني مع برشلونة، "منذ زمن طويل، لم تفز الأرجنتين (بكوبا أميركا)، ونريد الاحتفال من جديد، نريد اللقب".

وتستضيف البرازيل البطولة القارية من 14 حزيران/يونيو الى 7 تموز/يوليو بمشاركة 12 منتخبا هي المنتخبات العشرة لأميركا الجنوبية (البرازيل، الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، الباراغواي، البيرو، الأوروغواي وفنزويلا)، ومنتخبا قطر واليابان المشاركان بدعوة.

وأوقعت القرعة الأرجنتين في المجموعة الثانية مع كولومبيا والباراغواي وقطر، وقال ميسي "إنها مجموعة صعبة. ضد كولومبيا المسألة صعبة، والشيء ذاته مع الباراغواي، فيما توجت قطر بطلة لآسيا"، وتخوض الأرجنتين الجمعة مباراتها الاستعدادية الأخيرة ضد نيكاراغوا في مدينة سان خوان (غرب الأرجنتين).