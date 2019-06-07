شاهد بعيون سوبر.. رقص وزغاريد ونجوم رياضية فى فرح صلاح محسن...

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جدة - عمرو شويل

حرص عبد الناصر مدير الكرة بنادى إنبى، على حضور حفل زفاف صلاح محسن مهاجم الأهلى المقام حالياً فى أحد فنادق القاهرة، بعدما أقام حفل الحنة أمس فى مسقط رأسه بالزقازيق.



صلاح محسن

وانضم صلاح محسن للأهلى قادما من إنبى، فى واحدة من أغلى صفقات الموسم الماضى ويلعب فى مركز الهجوم، شارك فى 11 مباراة مع الفريق الأحمر خلال الموسم بالدورى المصرى، وفى مباراتين فى بطولة دورى الأبطال، وسجل هدفان خلال مشاركته مع الفريق.

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صلاح محسن

كما تواجد بجانب عبد الناصر محمد، سيد ياسين مدرب اللاعب فى إنبى فى حفل الزفاف لتقديم التهنئة له.