شكرا لقرائتكم لهذا السبب معروف يوسف محروم من العودة إلى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن صعوبة عودة النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الفريق الكروى، المعار لنادي الشرطة العراقى خلال الموسم المقبل.

وأكد المصدر الزملكاوى وجود شرط أمام عودة معروف يوسف وهو ضرورة رحيل التونسى فرجانى ساسى فى الصيف المقبل وكذلك رحيل المغربى حميد أحداد فى ظل تمسك المجلس بالتعاقد مع مهاجم أفريقى جديد.

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أضاف المصدر أن رحيل فرجانى ساسى فى الصيف المقبل أمر للصعب للغاية، فى ظل ارتباط الجميع بضرورة استمراره سواء مسئولو القلعة البيضاء أو الجماهير والسبب الوحيد الذى قد يؤدى لرحيله هو تلقى عرضا ماديا غير قابل للنقاش وبمبلغ لا يمكن رفضه.

شدد المصدر على استحالة عودة معروف يوسف للزمالك فى ظل وجود فرجانى ساسى حيث لن يتواجد ثنائى أجنبى فى وسط ملعب الزمالك.