شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة حكام كأس الأمم الإفريقية مصر 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ظهر اليوم الخميس، عن أسماء الحكام الذين سيديرون مباريات كأس الأمم الأفريقية المقامة في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل مصر 2019.

واختارت اللجنة 26 حكما للساحة و 30 حكما مساعدا في "كان 2019"، واشتملت قائمة حكام كأس الأمم الأفريقية على 26 حكما للساحة، و30 حكما مساعد، وتصدر الحكام التوانسة قائمة حكام الساحة ب 3 حكام ، ثم مصر والمغرب بحكمين ، وتعتبر تونس الأول قاريا باعتبارها البلد الوحيد الممثل بثلاثة حكام ساحة وهم صادق السالمي ويوسف السرايري وهيثم قيراط من 26 حكم ساحة ، وحكمين مساعدين وهما يامن الملوشي وأنور هميلة من جملة 30 حكما مساعدا.

حكام الساحة هم :

تونس : صادق السالمي ويوسف السرايري وهيثم قيراط.

مصر : إبراهيم نور الدين وأمين عمر.

المغرب: رضوان جيد ونور الدين الجعفري.

الجزائر مصطفى غوبرال.

الكاميرون: اليوم نيانت.

السنغال: ماجيتى نداي وعيسي سي .

أنجولا: هيلدر مارتنيز روديجيز .

بوروندي: باسيفيك ندابي .

إثيوبيا: باملاك تسيمبا.

كينيا: بيتر واويرو.

الكونغو الديمقراطية: جان جاك ندالا نجامبو.

جنوب أفريقيا: فيكتور غوميز.

بتسوانا: جوشوا بوندو.

مالي: مامادو كيتا.

رواندا: لويس هاكيز.

سيشيل: بيرنارد كميلي

جاميبا : بكارى جاساما.

مدغشقر : راكو توجانا اندوفترا

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مورتينا : بيدا دانى

موريشس احمد امتياز

زامبيا : جانى سكازاوى:

الحكام مساعدين

مصر: تحسين أبو السادات، أحمد حسام طه، ومحمود أبو الرجال.

تونس: يامن الملوشي وأنور هميلة.

الجزائر : موكران جوراري وعبدالحق اتشيالي .

السودان : محمد ابراهيم وليد احمد على

المغرب : عزجاو لاشين ومصطفى اكاركدى .

ليبيا :عطية أمساعد .

الكاميرون : نيجوزا الفيس وايفرست مينكوندا.

السنغال :ماليك سامبا.

انجولا : وإيمليانو دو سانتوس.

بورندوى : سيديو تيما.

اثيوبيا : صامويل تمسيجن

كينيا : جيلبرت شيرويت

الكونغو الديمقراطية : أوليفير سفاري حكماً مساعداً

جنوب افريقيا : زاخيلي سويلا .