عمرو جمال على رادار مصر المقاصة...

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جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادى مصر المقاصة، فى التعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مع مهاجم الأهلى عمرو جمال، عندما يحدد إدارة فريق الأحمر من تحديد موقفها من اللاعب. ويسعى مسئولو المقاصة من إبرام صفقة الغزال لتدعيم هجوم الفريق بلاعب خبرة للاستفادة منه خلال مباريات الفريق فى الموسم المقبل .

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