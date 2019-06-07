ميهامبو تتخطى 7 أمتار وتومسون تستعيد الذكريات في لقاء روما

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تخطت الالمانية مليكة ميهامبو حاجز السبعة أمتار للمرة الاولى في مسيرتها في الوثب الطويل، الخميس في لقاء روما الايطالي ضمن الدوري الماسي لالعاب القوى.

وأصبحت ميهامبو (25 عاما)، التنزانية الجذور، أول سيدة تتخطى هذه السنة الحاجز الرمزي للامتار السبعة وقد سجلت 7,07 أمتار، متقدمة على البطلة الكولومبية كاترين ايبارغوين (6,87 م) والبطلة الاولمبية وبطلة العالم اربع مرات الاميركية بريتني ريز (6,76 م).

وحققت الجامايكية ايلاين تومسون مفاجأة بتفوقها على البريطانية دينا آشر-سميث في سباق 100 م، بتسجيلها 10,89 ثوان مقابل 10,94 للبريطانية المتألقة هذا الموسم، فيما حلت الاميركية اليا هوبس ثالثة (11,12 ث).

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وكنت تومسون المتوجة بثنائية 100 و200 م في اولمبياد ريو 2016، بعيدة عن مستواها في آخر سنتين، لكنها تفوقت على سميث التي بدأت مشاركاتها في 100 م بعد تتويجها في 200 م في الدوحة وستكوهولم الاسبوع الماضي.

وفازت الاثيوبية غنزيبي ديبابا في سباق 1500 م بوقت سريع بلغ 3:56,28 دقائق، متفوقة على البريطانية لورا ميوير.

وانطلقت حاملة الرقم القياسي العالمي بسرعة كبيرة في آخر 600 م، ووحدها الاسكتلندية ميوير صمدت امامها مسجلة 3:56,73 د، فيما حلت الاثيوبية غوداف تسيغاي ثالثة (3:59,96 د).

وفي سباق 200 م لدى الرجال، هزم الاميركي مايمل نورمان مواطنه لواه نايلز للمرة الاولى في سنتين. وحقق نورمان (21 عاما) انطلاقة سريعة مسجلا اسرع توقيت هذه السنة مع 19,70 ثانية بفارق 2 بالمئة من الثانية عن لايلز (21 عاما).