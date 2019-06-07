شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 6 / 6 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد اليوم الخميس 6 / 6 / 2019 العديد من الأخبار الرياضية الهمهمة منها المنتخب يبدأ معسكره نحو بطولة أمم أفريقيا 2019 والمنتخب الأولمبي يسافر لأوزبكستان

أدى المنتخب الوطني مساء اليوم مرانه الأول خلال معسكره المقام حاليًا بمدينة برج العرب استعدادًا لمباراتيه الوديتين أمام تنزانيا وغينيا قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية والمقرر لهما يومي 13 و16 يونيو الجاري.

استقبل المستشار محمد اللبودى قنصل مصر فى أوزبكستان، بعثة منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقى غريب التى وصلت لمدينة طشقند عصر اليوم ولم تستغرق إجراءات خروج البعثة سوى دقائق، وكانت الرحلة قد استغرقت حوالى ١٤ ساعة.

كشف مصدر مقرب من المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك، عن رغبته فى العودة للدورى المغربى بالموسم الجديد خاصة بعد مشاركاته المتباعدة هذا الموسم مع الفريق الأبيض وعدم الاعتماد عليه بصورة أساسية.

رفضت أندية الصعيد بالقسم الثانى انضمام نادى النجوم لمجموعتهم بعد هبوطه من دورى الأضواء مؤكدين أنهم لن يصمتوا أمام إصرار اتحاد الكرة على محاباة مسئولى النجوم بإبعادهم عن المجموعة الثانية الأصعب فى الموسم المقبل نظرًا لتواجد أكثر من نادٍ على مستوى عالٍ كان اخرهم الداخلية وبتروجت الهابطين من الدورى .

عقد المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر جلسة مع لاعبى الفريق ظهر اليوم، فى أول تجمع للفراعنة استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

أكد زكريا السيد نائب رئيس إنبى، أن مجلس إدارة النادى يرفض نهائيًا التفريط فى خدمات أي من نجومه المتواجدين بالقوام الأساسى للفريق البترولى فى فترة الانتقالات الصيفية بعد الموقف الصعب الذى تعرض له الفريق البترولى فى الدورى هذا الموسم بعدما نافس لفترة طويلة على الابتعاد عن دائرة الهبوط حيث هبط الثلاثى الداخلية والنجوم وبتروجت بعد منافسة قوية مع عدة فرق كان من بينهم إنبى.

حرص مسئولو شركة "تذكرتي" على الاحتفاء بالزائرين فى ثانى أيام عيد الفطر بتوزيع "كحك العيد".

Advertisements

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ظهر اليوم الخميس، عن أسماء الحكام الذين سيديرون مباريات كأس الأمم الأفريقية المقامة في الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل مصر 2019، واختارت اللجنة 26 حكما للساحة و30 حكما مساعدا في "كان 2019"، من أصل 56 حكما.

تجمع لاعبى منتخب مصر الأول التى تم أختيارهم لخوض بطولة الأمم الأفريقية بفندق إقامة معسكر الفراعنة بمنطقة برج العرب فى الأسكندرية أستعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية " الكان" 2019 .

استقر مسئولو نادي الزمالك على عرض محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق للبيع بأعلى سعر خلال الصيف المقبل.

تلقى ثنائى هجوم الأهلى مواليد 1999 صالح نصر، وفادى محمد، عرضاً من أحد الأندية الدنماركية لانتقالهما إليه بداية من الموسم المقبل.

وصل منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب إلى أوزباكستان بعد رحلة سفر استغرقت أكثر من 15 ساعة طيران.

يرغب مسئولو الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى التعاقد بشكل نهائى مع الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الفريق الذى ينتهى إعارته مع الفريق بنهاية الموسم الجارى ويحق له العودة لناديه الأصلى الزمالك .

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك المصرى، عقد اجتماعًا مع محمد عطوة نجم نادي الرائد والمدافع المميز بحضور وكيله وأحد مسئولي النادي السعودي، للتفاوض حول إتمام الصفقة خلال الانتقالات الصيفية.