شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى ينتظر رد الزمالك حول موقفه بعد جلسة تيجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد باسم مرسى مهاجم الزمالك المنتهى إعارته لسموحة، جلسة خلال الفترة الأخيرة مع إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى والقائم بأعمال أمين الصندوق وذلك لتحديد موقفه فى الموسم الجديد.

ويواجه باسم مرسى صعوبة فى العودة إلى الزمالك فى ظل استقرار مسئولى القلعة البيضاء على عودة المهاجم الصاعد مصطفى محمد بعد نهاية فترة إعارته لطلائع الجيش بخلاف رغبة مسئولى الأبيض فى الاعتماد على مهاجم أجنبى بالموسم الجديد بجانب مصطفى محمد مع التفاوض مع أحمد على كامل مهاجم المقاولون العرب وهداف الدورى لضمه فى فترة الانتقالات المقبلة.

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وينتظر مرسى رد الزمالك النهائى حول موقفه بعد الجلسة التى عقدها مع تيجانا وذلك لتحديد وجهته المقبلة فى الموسم المقبل.