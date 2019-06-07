تنزانيا تستدعى مهاجم الإسماعيلي للمشاركة في كان 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعى النيجيرى إيمانويل أمونيكي المدير الفنى لمنتخب تنزانيا مهاجم الإسماعيلى يحيى زايد للانضمام للقائمة المبدئية. ويستعد المنتخب الملقب بــ”نجوم تيفا” أي النجوم الوطنية للمشاركة بمنافسات كأس الأمم بنسختها الجديدة، حيث يتواجد بالمجموعة الثالثة مع منتخبات السنغال والجزائر وكينيا. Advertisements كان المهاجم الدولى الشاب قد انضم للدراويش قادمًا من نادى عزام يونايتد التنزانى فى يناير الماضى. وتواجد زايد مع منتخب بلاده فى التصفيات لكنه لم يشارك بشكل أساسى. جدير بالذكر أن الإسماعيلى يضم أكثر من لاعب سيتواجد بالبطولة هم باهر المحمدى مع المنتخب الوطنى وبنسون شيلونجو مع نامبيا.

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