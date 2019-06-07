7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الاخبار الرياضية المهمة التى شهدتها الرياضة المصرية ومنها انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لأمم أفريقيا 2019 التى تقام 21 يونيو حتي 17 يوليو، والزمالك يعرض إبراهيم للبيع.

خضع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك لجلسات تأهيل وعلاج طبيعي فى مران المنتخب الأول، ببرج العرب بسبب تعرض الحارس لكدمة فى وجه القدم خلال تواجده مع الزمالك عقب مشاركته فى مباراة حرس الحدود بالدوري.

أجيري فى اجتماعه بلاعبي المنتخب: "أمامكم مهمة صعبة.. وأثق فى إمكانياتكم"

عقد المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر جلسة مع لاعبى الفريق ظهر اليوم، فى أول تجمع للفراعنة استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

حرص مسئولو شركة "تذكرتي" على الاحتفاء بالزائرين فى ثانى أيام عيد الفطر بتوزيع "كحك العيد".

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استقر مسئولو نادي الزمالك على عرض محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق للبيع بأعلى سعر خلال الصيف المقبل.

سوبر كورة.. تأشيرة دنماركية تنهى علاقة هذا الثنائى بالأهلى

تلقى ثنائى هجوم الأهلى مواليد 1999 صالح نصر، وفادى محمد، عرضاً من أحد الأندية الدنماركية لانتقالهما إليه بداية من الموسم المقبل.

120 دقيقة تدريب للمنتخب فى أول أيام معسكره ببرج العرب استعدادا لأمم أفريقيا

أدى المنتخب الوطني مساء اليوم مرانه الأول خلال معسكره المقام حاليًا بمدينة برج العرب استعدادًا لمباراتيه الوديتين أمام تنزانيا وغينيا قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية والمقرر لهما يومي 13 و16 يونيو الجاري.

كشف مصدر مقرب من المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك، عن رغبته فى العودة للدورى المغربى بالموسم الجديد خاصة بعد مشاركاته المتباعدة هذا الموسم مع الفريق الأبيض وعدم الاعتماد عليه بصورة أساسية.