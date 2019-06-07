إنبى يفاوض الزمالك لتجديد إعارة رفعت خلال الفترة المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو إنبى على الدخول فى مفاوضات مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، من أجل تجديد استعارة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق الأبيض إلى النادى البترولى فى الموسم الجديد.
وجاء قرار مسئولى إنبى بشأن التفاوض حول تجديد استعارة رفعت من الزمالك بعدما تألق اللاعب مع الفريق البترولى فى الفترة الأخيرة حيث حصل النادى البترولى على خدماته من الزمالك فى شهر يناير الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر وكان أحد الأسباب الرئيسية فى بقاء الفريق البترولى بالدورى هذا الموسم.
يذكر أن رفعت انتقل إلى إنبى من الزمالك ولكن لم يكتب لتجربه النجاح فى القلعة البيضاء ليتم وضعه على قائمة الانتظار بالنادى الأبيض قبل أن يعود إلى ناديه السابق معارًا من الأبيض.
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