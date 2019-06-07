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الاتحاد يفاوض الزمالك من أجل عيون سيسيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرغب مسئولو الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى التعاقد بشكل نهائى مع الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الفريق الذى ينتهى إعارته مع الفريق بنهاية الموسم الجارى ويحق له العودة لناديه الأصلى الزمالك .

وقد بدأ مجلس إدارة الاتحاد فى فتح قنوات الاتصال مع نظرائهم بنادى الزمالك من أجل معرفة المقابل المادى نظير الاستغناء عن الفيل الإيفوارى بعد تألقه اللافت مع زعيم الثغر وإحرازه للعديد من الأهداف المؤثرة بصحبة زميله خالد قمر، بالإضافة إلى علم الإدارة الخضراء أن اللاعب ليس لديه مكان فى الزمالك نظرًا لتواجد أربعة لاعبين فى الوقت الحالى بالإضافة لعودة الكونغولى كاسونجو كابونجو وهو ما سيجبر الإدارة البيضاء على الإطاحة بأحد اللاعبين الموجودين.

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ويخشى مسئولو الاتحاد من انتقال اللاعب لأحد الأندية الأفريقية الراغبة فى التعاقد معه خاصة أن النجم الساحلى كان يراقبه خلال مباريات الاتحاد الأخيرة بالدورى .

 

 

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