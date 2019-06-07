شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يزاحم المقاصة وسموحة على ديفندر حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مصطفى جمال لاعب وسط حرس الحدود، دائرة اهتمامات إنبى لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية لدعم مركز الوسط بالفريق البترولى فى الموسم الجديد بعدما تألق اللاعب مع فريقه بالموسم الحالى.

وكشف مصدر مطلع بإنبى عن أن هناك منافسة مع أندية المقاصة وسموحة بشأن ضم اللاعب الذى يعد أحد العناصر الأساسية بفريق حرس الحدود فى الموسم المنقضى.

ويعد مركز الوسط من المراكز التى ستدعمها إدارة إنبى فى الموسم المقبل خاصة بعدما رحل حمدى فتحى لاعب وسط الفريق فى شهر يناير الماضى للأهلى بخلاف عودة محمد أشرف روقا للزمالك بعد نهاية استعارته التى سيتفاوض مسئولو النادى البترولى مع إدارة القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة حول تجديدها.