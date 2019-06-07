شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد يقترب من العودة للدورى المغربى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك، عن رغبته فى العودة للدورى المغربى بالموسم الجديد خاصة بعد مشاركاته المتباعدة هذا الموسم مع الفريق الأبيض وعدم الاعتماد عليه بصورة أساسية.

كما تابع المصدر ذاته أن رغبة أحداد ورؤية إدارة الزمالك قد تكون متشابهة حيث يحتاج النادى الأبيض إلى الاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب سواء لإعادة الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق المنتهى إعارته للوحدة السعودى أو ضم لاعب جديد فى ظل امتلاك الأبيض لرباعى أجنبى فى صفوفه وهم الثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز بجانب الثنائى المغربى حميد أحداد وخالد بوطيب.

ووفقًا للمصدر ذاته إن أحداد يمتلك عرضًا من ناديه السابق الدفاع الجديدي المغربي بخلاف وصول له عروض فى شهر يناير الماضى من الرجاء والوداد وكان الزمالك قد تعاقد مع اللاعب في بداية الموسم الحالى من الدفاع الجديدي المغربى.