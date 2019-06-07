فيديو وأرقام.. كهربا الأكثر صناعة لأهداف الزمالك فى دورى هذا الموسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضى لاعبو الزمالك فترة راحة سلبية فى الوقت الحالى بعد نهاية مباراة الفريق الأبيض مع حرس الحدود التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، يتبقى للفريق 3 مباريات فى النسخة الحالية من بطولة الدورى سيخوضها الأبيض بعد بطولة أمم أفريقيا التى تستضفيها مصر خلال الشهر الجارى، يعد كهربا أكثر لاعبى الفريق الأبيض صناعة للأهداف هذا الموسم بالدورى.
وإجمالأً شارك محمود كهربا فى 48 مباراة هذا الموسم بواقع 27 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى، فيما أحرز 13 هدفًا بواقع 11 هدفًا فى الدورى وهدفين فى الكونفدرالية، فيما يُعد أكثر صانعى الأهداف للأبيض فى مسابقة الدورى برصيد 11 "أسيست".
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