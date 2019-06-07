شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 6 / 6 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 6 / 6 / 2019 العديد من الأخبار المهمة التى يأتى على رأسها الأمور الخاصة بفترة الانتقالات المقبلة والاستعدادات لعودة الفريق لتدريباته بعد نهاية الراحة السلبية.

أحداد يقترب من العودة للدورى المغربى فى الموسم الجديد

كشف مصدر مقرب من المغربى حميد أحداد مهاجم نادى الزمالك، عن رغبته فى العودة للدورى المغربى بالموسم الجديد خاصة بعد مشاركاته المتباعدة هذا الموسم مع الفريق الأبيض وعدم الاعتماد عليه بصورة أساسية.

ووفقًا للمصدر ذاته إن أحداد يمتلك عرضًا من ناديه السابق الدفاع الجديدي المغربي بخلاف وصول له عروض فى شهر يناير الماضى من الرجاء والوداد وكان الزمالك قد تعاقد مع اللاعب في بداية الموسم الحالى من الدفاع الجديدي المغربى.

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قرر الجهاز الطبى للزمالك، خضوع عماد السيد حارس الفريق الأبيض لأشعة جديدة بعد قضائه إجازة عيد الفطر المبارك، قبل فك الجبس الموضوع على يده منذ إجرائه جراحة فى إصبع اليد عقب الكسر الذى تعرض له فى لقاء الداخلية بالدورى.

قرر أحمد كابوريا صانع ألعاب الزمالك المنتهى إعارته لطلائع الجيش، تأجيل العروض التى تلقاها فى الفترة الأخيرة من أندية الدورى الممتاز، انتظارًا لعقد جلسة مع إدارة الزمالك خلال الفترة المقبلة لتحديد وجهته المقبلة.