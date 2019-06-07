اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 6 / 6 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 6 / 6 / 2019 العديد من الأخبار المهمة التى يأتى على رأسها الأمور الخاصة بفترة الانتقالات المقبلة والاستعدادات لعودة الفريق لتدريباته بعد نهاية الراحة السلبية.
أحداد يقترب من العودة للدورى المغربى فى الموسم الجديد
كشف مصدر مقرب من المغربى حميد أحداد مهاجم نادى الزمالك، عن رغبته فى العودة للدورى المغربى بالموسم الجديد خاصة بعد مشاركاته المتباعدة هذا الموسم مع الفريق الأبيض وعدم الاعتماد عليه بصورة أساسية.
ووفقًا للمصدر ذاته إن أحداد يمتلك عرضًا من ناديه السابق الدفاع الجديدي المغربي بخلاف وصول له عروض فى شهر يناير الماضى من الرجاء والوداد وكان الزمالك قد تعاقد مع اللاعب في بداية الموسم الحالى من الدفاع الجديدي المغربى.
قرر الجهاز الطبى للزمالك، خضوع عماد السيد حارس الفريق الأبيض لأشعة جديدة بعد قضائه إجازة عيد الفطر المبارك، قبل فك الجبس الموضوع على يده منذ إجرائه جراحة فى إصبع اليد عقب الكسر الذى تعرض له فى لقاء الداخلية بالدورى.
قرر أحمد كابوريا صانع ألعاب الزمالك المنتهى إعارته لطلائع الجيش، تأجيل العروض التى تلقاها فى الفترة الأخيرة من أندية الدورى الممتاز، انتظارًا لعقد جلسة مع إدارة الزمالك خلال الفترة المقبلة لتحديد وجهته المقبلة.
وكان كابوريا قد انضم إلى الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية فى 2017 قادمًا من المصرى البورسعيدى بعدما تألق ضمن صفوف الأخير وخرج معارًا للاتحاد السكندرى فى شهر يناير من العام الماضى وقضى هذا الموسم معارًا لطلائع الجيش.
تواجه إدارة الزمالك، أزمة جديدة فى الوقت الحالى، بشأن مسألة الاستثمار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فيما يخص مستقبل بعض نجوم الفريق، ودعم الفريق الأبيض أيضًا بعدد من الصفقات الخاصة باللاعبين الذين ظهروا وتألقوا مع فرقهم فى الدورى الممتاز هذا الموسم بصورة جيدة
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