شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية الخميس 6 / 6 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 6/6/2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتى جاء فى مقدمتها بداية انضمام لاعبى المنتخب للمعسكر الختامى للفراعنة قبل إقامة كأس الأمم الأفريقية بمصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو

شركة تذكرتي تحتفل بالزائرين بتوزيع "كحك العيد"

حرص مسئولو شركة "تذكرتي" على الاحتفاء بالزائرين فى ثانى أيام عيد الفطر بتوزيع "كحك العيد".

وأثنى الزائرون لاستخراج الـFAN ID وتذاكر مباريات بطولة أمم أفريقيا على حسن الاستقبال من قبل القائمين على "تذكرتى" والتسهيلات والسرعة فى إنهاء تنفيذ طلباتهم.

وتواصل شركة تذكرتى فتح منافذها لبيع تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق 21 يونيو الجارى بالقاهرة خلال أيام عيد الفطر.

شاهد أول تجمع للاعبى المنتخب استعدادا للأمم الأفريقية

تجمع لاعبى منتخب مصر الأول التى تم أختيارهم لخوض بطولة الأمم الأفريقية بفندق إقامة معسكر الفراعنة بمنطقة برج العرب فى الأسكندرية أستعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية " الكان" 2019 .

المنتخب الأوليمبى يصل أوزبكستان بعد 15 ساعة طيران

وصل منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب إلى أوزباكستان بعد رحلة سفر استغرقت أكثر من 15 ساعة طيران.

وانطلق أمس معسكر المنتخب الأولمبى، قبل السفر إلى أوزبكستان، لمواجهة منتخبها ودياً يومى 9 و11 يونيو الجارى، ضمن برنامج الفراعنة لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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أندية الصعيد ترفض انضمام "النجوم" لمجموعة الأولى بالقسم الثانى

رفضت أندية الصعيد بالقسم الثانى انضمام نادى النجوم لمجموعتهم بعد هبوطه من دورى الأضواء مؤكدين أنهم لن يصمتوا أمام إصرار اتحاد الكرة على محاباة مسئولى النجوم بإبعادهم عن المجموعة الثانية الأصعب فى الموسم المقبل نظرًا لتواجد أكثر من نادٍ على مستوى عالٍ كان اخرهم الداخلية وبتروجت الهابطين من الدورى .

عبد الله السعيد وأحمد الشناوي وعمر جابر فى غرفة واحدة بمعسكر الفراعنة

انتظم ثلاثي بيراميدز أحمد الشناوي، عمر جابر وعبد الله السعيد في معسكر المنتخب الوطني الذي انطلق اليوم استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية .

ونشر أحمد الشناوي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام جمعته بزميليه في بيراميدز عبد الله السعيد وعمر جابر.

أجيري فى اجتماعه بلاعبي المنتخب: "أمامكم مهمة صعبة.. وأثق فى إمكانياتكم

عقد المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر جلسة مع لاعبى الفريق ظهر اليوم، فى أول تجمع للفراعنة استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

إنبى يعلن رفض بيع نجومه للقطبين فى الصيف بعد صراع الهبوط

أكد زكريا السيد نائب رئيس إنبى، أن مجلس إدارة النادى يرفض نهائيًا التفريط فى خدمات أي من نجومه المتواجدين بالقوام الأساسى للفريق البترولى فى فترة الانتقالات الصيفية بعد الموقف الصعب الذى تعرض له الفريق البترولى فى الدورى هذا الموسم بعدما نافس لفترة طويلة على الابتعاد عن دائرة الهبوط حيث هبط الثلاثى الداخلية والنجوم وبتروجت بعد منافسة قوية مع عدة فرق كان من بينهم إنبى.