الامارات | الشارقة يستعد لإقامة احتفالية خاصة ابتهاجا بلقب الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يستعد لإقامة احتفالية خاصة ابتهاجا بلقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر نادي الشارقة على صحفته عبر" توتير" أن النادي سيعلن عن فعاليات احتفالية رسمية خاصة بجمهور النادي عبر الحسابات الرسمية للنادي في وسائل التواصل الاجتماعي ابتهاجا بفوز فريق كرة القدم بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم هلا الموسم الكروي المنصرم. وأضاف النادي " لا صحة للأخبار المتداولة عن تنظيم نادي الشارقة لمسيرة في إمارة الشارقة بمناسبة فوز الفريق ببطولة دوري الخليج العربي". طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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