شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يؤدي مرانه الأول استعدادًا لأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، مرانه الأول خلال معسكره المقام حاليا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمباراتيه الوديتين أمام تنزانيا وغينيا قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

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استمر المران الذي أقيم باستاد الجيش ببرج العرب قرابة الساعتين بمشاركة 23 لاعبا، بينما يعاني الحارس محمود عبدالرحيم «جنش» من كدة خفيفة وتلقي العلاج التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

اشتمل المران على الجانبين البدني والفني إلى جانب تنفيذ اللاعبين لبعض الجمل الخططية ثم خضع اللاعبون لعملية الاستشفاء عقب المران.

وكان اللاعبون قد خضعوا عصر اليوم للقياسات البدنية تحت إشراف مدرب الأحمال والجهاز الطبي للوقوف على الحالة البدنية لكل لاعب.