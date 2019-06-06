شكرا لقرائتكم خبر عن فرض حراسة خاصة على «صلاح» فى أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اسقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة على فرض حراسة خاصة على المنتخب الوطنى لكرة القدم خلال بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل، خصوصا محمد صلاح نجم الكرة المصرية وليفربول الإنجليزى بسبب الطلبات المتوقعة من جماهير الكرة المصرية بالتقاط الصور الفوتوغرافية من النجم العالمى بعد مواصلته للإنجازات وحصد الأرقام القياسية فى مشواره الكروى بعد تتويجه بلقب بطولة دورى أبطال أوروبا مع ناديه ليفربول الإنجليزى.

كان اتحاد الكرة قد أرسل بودى جارد إلى مطار القاهرة بصحبة مندوبى اتحاد الكرة الذين استقبلوا «مو» بصحبة زوجته للتواجد فى مصر لقضاء إجازة عيد الفطر مع أسرته فى قريته بـ«نجريج»، وناقش جهاز المنتخب الوطنى بقيادة خافيير أجيرى المدير الفنى فى أول يوم تواجد فيه بمعسكره ببرج العرب ضرورة غلق معسكر المنتخب الوطنى وعدم الاقتراب منه نهائيا خصوصا بعد واقعة تواجد أهالى قرية نجريج أمام منزل محمد صلاح من أجل التقاط الصور معه، لاسيما أن المدير الفنى للمنتخب الوطنى أكد للمسؤولين باتحاد الكرة عدم تواجد أى فرد خارج معسكر الفريق داخل الفندق من الأطراف التى ترغب فى التصوير مع «مو»، وينتظر أن يجتمع «أجيرى» مع «صلاح» فور انضمامه لمعسكر المنتخب الوطنى لكرة القدم، لوضع ضوابط محددة بشأن تواجد المعجبين للتصوير مع النجم العالمى أو التأكيد على منع الاقتراب من «مو» حتى لا يتعرض لمضايقات.

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ورفض «أجيرى» السماح لأى لاعب بالخروج من المعسكر أثناء البطولة لتصوير إعلانات تابعة للشركة الراعية، وشدد على مسؤولى الجبلاية إنهاء كافة الإعلانات الخاصة باللاعبين والجهاز الفنى للمنتخب الوطنى قبل المعسكر النهائى للبطولة رغبة من المدير الفنى فى تركيز اللاعبين، حتى لا تحدث الفوضى التى شهدها معسكر المنتخب الوطنى فى مونديال روسيا 2018.

ويكتمل عقد المنتخب الوطنى لكرة القدم بانضمام محمد الننى لاعب الأرسنال، مع محمد صلاح بعدما انتظم 23 لاعبا ببرج العرب استعدادا لمواجهة تنزانيا يوم 13 من الشهر الجارى وغينيا يوم 16 من نفس الشهر فى البروفة الأخيرة للفريق قبل أمم أفريقيا، واللاعبون هم: أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى)، وليد سليمان (الأهلى)، عبدالله السعيد (بيراميدز)، أحمد على كامل (المقاولون العرب)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، مروان محسن (الأهلى)، محمد أبوجبل (سموحة)، طارق حامد (الزمالك)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)، على أحمد «غزال» (فيرنس البرتغالى)، محمود حسن «تريزيجيه» (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى)، أيمن أشرف (الأهلى)، محمد الشناوى (الأهلى)، محمود حمدى «الونش» (الزمالك)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، نبيل عماد «دونجا» (بيراميدز)، «جنش» الزمالك، محمود علاء (الزمالك)، أحمد أبوالفتوح (سموحة).

وينتظر أن تتقلص القائمة إلى 23 لاعبا يخرج منها لاعبون بينهم حارس مرمى المرشح له محمد أبوجبل، وتزايدت فرص أحمد الشناوى حارس بيراميدز فى التواجد كحارس أساسى للمنتخب الوطنى خلال البطولة لكن المدير الفنى سيحسم ذلك بشكل نهائى عقب أداء المباراتين الوديتين، فيما أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى أن طاقم تحكيم مصرى سيدير مواجهتى تنزانيا وغينيا الوديتين.