شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوريدة» يقاطع «شوبير» فى رحلة فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاطع هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، نائبه أحمد شوبير خلال تواجدهما في فرنسا لحضور اجتماعات الكونجرس التابعة للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» لمناقشة عدد من القرارات التي سيتم الإعلان عنها على رأسها انتخاب جانى إينفانتينو رئيسا لـ«فيفا» حتى 2023، خصوصا أنه كان المرشح الوحيد في منصب رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

كان وفد من اتحاد الكرة ضم هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة ونائبه أحمد شوبير وأحمد مجاهد ومجدى عبدالغنى عضوى المجلس من أجل إطلاع رئيس «فيفا» على آخر استعدادات مصر لبطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل سواء من حيث الملاعب والفنادق واستقبال البعثات والجاليات المختلفة التابعة للمنتخبات الأفريقية.

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ووفقا لأحد أفراد الوفد المصرى المتواجد في باريس- رفض ذكراسمه- فإن أبوريدة تجاهل أحمد شوبير خلال الرحلة ولم يتحدث معه نهائيا، وقال المصدر إن أبوريدة اكتفى بتبادل التحية مع نائبه عندما تقابلا في مطار القاهرة قبل التوجه لاستقلال الطائرة، وأكد المصدر أن شوبير توجه إلى أبوريدة وسلم عليه وقام رئيس الجبلاية بمبادلته التحية ثم انصرف من نفس المكان الذي كان يتواجد فيه نائبه، جاء رد فعل أبوريدة على خلفية الهجوم الذي شنه أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة في وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضى انتقد خلالها سياسة رئيس الجبلاية في إدارة الكرة المصرية، فضلا عن اجتماع «شوبير» مع 40 ناديا بأحد الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان عقب حفل الإفطار الذي نظمه عاصم خليفة عضو مجلس النواب والمرشح السابق في الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة بحضور كل من كرم كردى وسيف زاهر وخالد لطيف أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وكرر «شوبير» خلال الجلسة نفس الهجوم على رئيس اتحاد الكرة بسبب تجاهل الأخير منح نائبه صلاحيات أكبر في اتخاذ القرارات المتعلقة بانتظام المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية، فضلا عن اعتماد أبوريدة بشكل أساسى على أحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة سواء في إدارة الجبلاية أو اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا مصر 2019.

وقال المصدر إن أحمد مجاهد هو الآخر لم يتحدث مع أحمد شوبير بسبب الهجوم الذي شنه الأخير عليه في الفترة السابقة في ظل محاولات الثنائى خلال الأيام الماضية للحصول على أكبر دعم من جانب أعضاء الجمعية العمومية بالجبلاية.

يأتى هذا في الوقت الذي أكد فيه هانى أبوريدة للمقربين منه أنه سيرد بقوة على هجوم نائبه خلال الأيام المقبلة، وقال أبوريدة بالحرف الواحد «أتعرض للهجوم من نائبى بسبب التصدى لمحاولاته في اتخاذ قرارات ستضر الاندية.. لكننى سأرد في الوقت المناسب ولا أفكر سوى في نجاح بطولة أمم أفريقيا وتقديم بطولة تليق باسم مصر سواء على المستوى التنظيمى أو قدرة المنتخب الوطنى في حصد اللقب الأفريقى».