شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتربع على عرش رفع أثقال الشباب عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب شباب رفع الأثقال إنجازا عالميا بحصد المركز الأول، رجال وسيدات، فى بطولة العالم للشباب تحت 20 سنة التى استضافتها مدينة فيجى حيث توجت رانيا عزت، لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، بثلاث ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية فى منافسات وزن ٧٦ كجم، وحصدت رانيا فضية الخطف وذهبية الكلين وذهبية المجموع بـ٢١٩ كجم.

وتفوقت رانيا على لاعبات تركيا ونيوزيلندا وأمريكا، كما تُوّج البطل أحمد عاشور، لاعب المنتخب الوطنى لشباب رفع الأثقال، بـ3 ميداليات ذهبية، فى إطار منافسات وزن 96 كجم.

وحصل «عاشور» على الميداليات الثلاث الذهبية فى منافسات الخطف والنطر والمجموع. وتضم البعثة اللاعبين: عبدالله جلال، وأحمد عاشور، واللاعبة رانيا عزت، ويرأس البعثة، محسن بحيرى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لرفع الأثقال، تحت إشراف رئيس الجهاز الفنى للمنتخبات القومية محمد موسى.

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الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد عاشور تُوج من قبل بفضية الخطف فى منافسات وزن 85 كجم ببطولة العالم للشباب التى أقيمت فى أوزبكستان العام الماضى.

من جانبه، أكد محمود محجوب، رئيس الاتحاد المصرى لرفع الأثقال، عضو الاتحاد الدولى، أن هذا الإنجاز الجديد لـ«أوناش مصر» نهديه للرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزير الشباب والرياضة، والشعب المصرى. وأوضح محجوب أنه «رغم ظروف السفر إلى فيجى قبل البطولة العالمية بأيام قليلة إلا أن لاعبينا كانوا على قدر المسؤولية، وبهذه المناسبة السعيدة أتقدم بأرق التهانى للأمة الإسلامية والعربية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير، وأعتبر التتويج هدية للشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك»، فيما أشادت سارة سمير بالرباعين الشباب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، تكريم بطلى الأثقال المتوجين فى بطولة العالم وضمهما إلى مشروع الحلم الأوليمبى لإعدادهما لأوليمبياد الشباب المقبلة، مشيرا إلى أن الأثقال المصرية مرشحة لحصد ميدالية فى طوكيو وأنه يأمل فى دعم اللعبة حتى تكون دائما مصدرا لإسعاد الشعب المصرى بحصد الميداليات الأوليمبية.

من جانبه، أكد أحمد عاشور أنه رغم كل التحديات التى واجهها وتقليل البعض من قدرته على الفوز بالميدالية الذهبية إلا أنه تمسك بحلمه ونجح فى التتويج ببطولات العالم واعتلاء منصات التتويج وهو ما جعل الجميع يثق فى قدراته، مشيرا إلى أنه مر ببعض الصعاب ونجح فى تخطيها، وهو ما يجعله يجدد وعوده بحصد ميدالية فى أوليمبياد الشباب، فيما أكدت رانيا عزت ثقتها فى قدرتها الفترة المقبلة على تحقيق المزيد من الإنجازات.