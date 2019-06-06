شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يُجهز خطة للتخلص من «سانشيز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزى، تسعى بكل قوة إلى التخلص من التشيلى أليكسيس سانشيز، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الصحيفة، إن إدارة اليونايتد تحاول إقناع نادى أتلتيكو مدريد الإسبانى بالحصول على خدمات «سانشيز» بداية من الموسم المقبل، مع دفع نصف راتبه وذلك للتخلص منه بأى طريقة ممكنة نظرًا لحالة الانقسام التى تسبب فيها اللاعب التشيلى داخل «أولد ترافورد» بسبب حصوله على 500 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا مما أغضب بعضا من لاعبى الفريق وأصبحوا يطالبوا بالحصول على نفس الراتب وهو ما يرفضه الشياطين الحمر.

وأوضحت «الصحيفة الإنجليزية أن انتقال سانشيز إلى نادى أتلتيكو مدريد أصبح قريبا للغاية خاصة بعد إعلان الفرنسى أنطوان جريزمان رحيله عن صفوف الفريق الإسبانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسيكون التشيلى بديلًا له تحت قيادة الأرجنتينى دييجو سيميونى، والذى أبدى اقتناعه الشديد بإمكانيات اللاعب، وقدرته فى تغيير أداء الفريق الإسبانى لكونه يمتلك إمكانيات فنية فردية فضلا عن توظيف جهده مع الفريق بشكل جماعى.

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كان «سانشيز» انضم لمانشستر يونايتد من أرسنال فى يناير 2018 لكنه لم يقدم المستوى المرجو منه وشارك فى 45 مباراة، وأحرز 5 أهداف و9 تمريرات حاسمة.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، أن نادى مانشستر يونايتد بدأ تجهيز صفقة جديدة للتعاقد معها ليكون خلفا للدولى البلجيكى روميلو لوكاكو، الذى أصبح على أعتاب الرحيل فى الميركاتو الصيفى الحالى.

وقالت الصحيفة إن إدارة اليونايتد فتحت باب المفاوضات مع نادى فرانكفورت من أجل التعاقد مع سياستيان هولر، وذلك فى حال إصرار «البرميل» البلجيكى على الرحيل هذا الصيف عن قلعة «أولد ترافورد». وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة مانشستر يونايتد قد حددت سعر بيع روميلو لوكاكو مقابل 90 مليون يورو للموافقة على بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تلقى فى الفترة الأخيرة عرضًا جادًا من جانب نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، وأيضا إنتر ميلان الإيطالى الذى يسعى للظفر بخدماته.

وأوضحت أن إنتر ميلان سيجد منافسة شرسة من جانب باريس سان جيرمان، فى التعاقد معه، ولكن رغبة الدولى البلجيكى ستحسم الأمور، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يعقد لوكاكو جلسة مع وكيل أعماله لحسم كافة العروض.

يذكر أن لوكاكو كان قد انتقل من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد فى 2017 مقابل 75 مليون جنيه إسترلينى، ولكنه لم يقدم المستوى المعهود له، وطالبت جماهير الشياطين الحمر بضرورة عرض البلجيكى للبيع والتعاقد مع مهاجم سوبر.