شكرا لقرائتكم خبر عن الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية.. 6 شوال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) كشف رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي رجالله السلمي عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية اعتبارا من يوم الأحد 6 شوال 1440هـ، الموافق 9 يونيو 2019م.. وستُعقد الانتخابات في كافة الأندية (المكلفة أو المنتهية فترة مجالسها) دون استثناء وفقا اللائحة الأساسية للأندية كشف رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي رجالله السلمي عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية اعتبارا من يوم الأحد 6 شوال 1440هـ، الموافق 9 يونيو 2019م.. وستُعقد الانتخابات في كافة الأندية (المكلفة أو المنتهية فترة مجالسها) دون استثناء وفقا اللائحة الأساسية للأندية الرياضية وأضاف السلمي أنه تم تقليص إجراءات ومراحل الانتخابات في الأندية إلى 14 يوما، فيما ستختصر هذه الإجراءات إلى 10 أيام في الأندية المشاركة آسيوياً.



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