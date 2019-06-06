شكرا لقرائتكم حميد أحداد يرغب فى العودة إلى المغرب.. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مصدر مقرب من حميد أحداد مهاجم الزمالك، أن اللاعب يرغب فى عودته إلى المغرب بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية مع الفريق الأبيض هذا الموسم.
وتابع المصدر، قائلا: "حميد أحداد لديه عرض من ناديه السابق الدفاع الجديدي المغربي بخلاف وصول له عروض فى يناير الماضى من الرجاء والوداد"،
وكان الزمالك قد تعاقد مع اللاعب في بداية الموسم الحالى من الدفاع الجديدي المغربى.
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