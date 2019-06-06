شكرا لقرائتكم المنتخب ينهى مرانه الأول استعدادا لبطولة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انهى منذ قليل لاعبى المنتخب الوطني، المران الأول خلال المعسكر المقام حاليا بمدينة برج العرب استعدادا لودية تنزانيا وغينيا قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية والمقرر لهما يومي 13 و 16 يونيو الجاري.
استغرق المران، قرابة ساعتين وشارك 23 لاعبا، و تم التركيز على الجانب البدنى، والجمل التكتيكية و الخططية، ثم خضعوا لعملية الاستشفاء عقب المران .
وكان اللاعبون قد خضعوا عصر اليوم للقياسات البدنية تحت إشراف مدرب الأحمال والجهاز الطبي للوقوف علي الحالة البدنية لكل لاعب.
ويستعد منتخب مصر لمواجهة زيمبابوي فى ضربة الإفتتاح لبطولة أمم أفريقيا المقرر لها 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.
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