الاتحاد يرغب فى التعاقد مع رزاق سيسيه...

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جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، فى التعاقد مع رزاق سيسه مهاجم الفريق الذى ستنتهى فترة إعارته، وعودته مرة أخرى للزمالك . وحرص مسئولو الاتحاد على اجراء اتصالات مع الزمالك، لتحديد المقابل المادى و ضم اللاعب بصفة نهائية بفريق الاتحاد، خاصة وأنه تألق مع أصحاب الفانلة الخضراء خلال هذ الموسم، ويخشى مسئولو الإتحاد من إنتقال اللاعب لأحد الأندية الأفريقية الراغبة فى التعاقد معه خاصة.

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