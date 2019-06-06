شكرا لقرائتكم منتخب تنزانيا يستدعى مهاجم الإسماعيلى للمشاركة فى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر إيمانويل أمونيكي المدير الفنى للمنتخب التنزانى، استدعاء مهاجم الإسماعيلى يحيى زايد للانضمام للقائمة المبدئية للمنتخب وذلك استعدادا للمشاركة فى بطولة امم أفريقيا 2019، التى ستنطلق يوم 21 يونيو الجارى. Advertisements انضم المهاجم الدولى الشاب للدراويش قادما من نادى عزام يونايتد التنزانى فى يناير الماضى. الجدير بالذكر أن الإسماعيلى يضم أكثر من لاعب سيتواجد بالبطولة هم باهر المحمدى مع المنتخب الوطنى وبنسون شيلونجو مع ناميبيا.

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