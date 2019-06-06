شكرا لقرائتكم على ماهر يحدد 4 مراكز تحتاج للدعم بإنبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر على ماهر المدير الفنى لإنبى، على تحديد 4 مراكز لدعمهم بشكل أساسى فى الفريق ومطالبة مجلس إدارة النادى فى جلسة الأسبوع المقبل، بتوفيرهم. وستشهد جلسة الأسبوع المقبل بين إدارة إنبى وعلى ماهر مناقشة تقريره بشأن الراحلين والمراكز التى تحتاج إلى دعما فى الموسم الجديد ضمن خطة تجهيز الفريق للموسم القادم. Advertisements وجاءت على رأس المراكز التى طلب على ماهر ضرورة دعمها مركز الظهير الأيمن حيث يرغب فى وجود بديلا لعلى فوزى الظهير الأساسى للفريق بجانب دعم مركز الظهير الأيسر بخلاف دعم مركز رأس الحربة بجانب مركز صناعة اللعب بلاعب أجنبى.

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